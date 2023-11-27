Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın İsrailli esirlerle buluştuğu öne sürüldü

İsrail'in ulaşmaya çalıştığı Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerle buluştuğu iddia edildi.

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27/11/2023

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Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın İsrailli esirlerle buluştuğu öne sürüldü


İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirleri ziyaret ettiği ileri sürüldü.

Hafta sonu bırakılan İsrailli esirlerden biri, Sinvar'ın "herhangi bir aksan olmaksızın kendileriyle İbranice konuştuğunu ve Hamas ile güvende olduklarını, endişe etmemeleri gerektiğini" söyledi.

Habere göre, İsrail güvenlik kaynakları da böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini teyit etti.

İsrail, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılardan Sinvar'ın sorumlu olduğunu savunmuştu. İsrail güvenlik yetkilileri sıkça Sinvar'ın hedef listelerinin başında yer aldığına işaret etmişti.

27/11/2023 21:22
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TAGS: Hamas’ın Gazze’deki lideri Sinvar’ın İsrailli esirlerle buluştuğu öne sürüldü
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