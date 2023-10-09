Hamas’ın öldürdüğü dövmeci kadının ailesi konuştu: Kredi kartı kullanılmış

Uluslararası kamuoyunu dehşete düşüren Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrasında Orta Doğu’da tansiyon her geçen dakika yükseliyor…

Cumartesi günü Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmış ve bir kara operasyonunun sinyalini vermişti. Bölgede taraflar arasında tansiyon giderek yükselirken hem İsrail hem de Filistin tarafından 1000'den fazla insanın yaşamını yitirdiği çatışmalar giderek sertleşiyor.



Önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamas militanları, öldürülen dövmeli genç bir kadını soyarak bir kamyonetin arkasında sokaklarda “zafer turu” atmıştı. Öldürülen kadının, İsrail’e barış yanlısı bir müzik festivaline katılmak için gelen Alman Shani Louk olduğu tespit edilmişti.

“EN SON 7 EKİM’DE TELEFONLAŞTIK”

Olayın şokunu üzerinden atamayan Louk’un ailesi Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel’e konuştu. Louk’un ebeveynleri, genç kadının kredi kartının çalındığını ve şu an Gazze’de kullanıldığını açıkladı.



Louk’un annesi Ricardaa Louk, eski adı Twitter olan X’ten açıklamalarda bulundu. Louk, “En son 7 Ekim’de onunla görüşmüştük. Kızımın halen hayatta olduğuna dair umudum var. Belki bilinci kapalıdır. Öldüğünü kabul etmek istemiyorum” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda yüzü gözükmeyen bir genç kadın bir kamyonetin arkasında Hamas militanlarının arasında yatarken görülüyordu. Bacağı ters dönmüş bir şekilde görülen ve rastalı saçları ve dövmeleriyle dikkat çeken kadının akrabaları kadını dövmelerinden tanımıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.