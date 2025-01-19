Hamas'tan "ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlıyız" vurgusu

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, "anlaşmanın maddelerine bağlı olduğunu" yineledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, aziz halkımızın kararlılığı ve sabrının, Siyonist terör ve ölüm makinesi karşısındaki kahramanca direnişimizin efsanevi kararlılığının meyvesi olan anlaşmanın şartlarını uygulama yönündeki taahhüdümüzü teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinlilere değişmez bir söz verildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman esirlerimizin bugünden itibaren özgürlük vakti geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin takip edildiği ve hayatın normale dönüşü için gerekli tüm desteğin verileceği kaydedildi.

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.