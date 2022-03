Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı!

Son dönemde yan yana görüntülenmeyen Selen Görgüzel-Hamdi Alkan çifti, "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle sıkça magazin gündemindeyer alıyordu. Geçtiğimiz haftalarda evleri ayırdıkları konuşulan ikiliden üzücü haber geldi.

SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ!

Magazin dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. 2014 yılında Roma'da hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel yollarını ayırdı.

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel'in, birbirlerinden hiçbir şey talep etmediği öğrenildi.

43 yaşındaki oyuncu, Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evden taşınarak Etiler'e yerleşmişti. Son olarak Etiler’de objektiflere yansıyan Alkan ise boşanma haberlerini soran muhabirlere, “Teşekkürler, konuşmayacağım” karşılığını vermişti.

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalada bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

18/03/2022 12:40