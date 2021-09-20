Hamile erkek ve cinsiyetsiz hamile emojileri onaylandı: Bu yılın sonunda akıllı telefonlarda olacak

Unicode Konsorsiyumu, 14.0 sürümü için belirlenen yeni emoji adaylarını resmen onayladı.

Yeni emojiler arasında "hamile erkek" ve cinsiyetsiz hamile" de yer aldı.

Bununla birlikte, İngiliz Tabipler Birliği tarafından 2017'de trans ve ikili cinsiyet sistemini kabul etmeyen kişileri tanımak amacıyla yayınlanan "hamile kadın" yerine "hamile kişi" terimini kullanma yönergeleri, o zamanlar "kadınlara hakaret" olarak adlandırılarak tepki görmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları, şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin 'çok büyük bir eksiklik' olduğunu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığını söyledi.

Emojipedia'nın 'kıdemli emoji sözlük yazarı' Jane Solomon, “Neden hamile bir erkek emojisi var?” başlıklı bir blog yazısında yeni emojilerin detaylarını paylaştı.

"HER CİNSİYETTEN İNSANLAR HAMİLE KALABİLİR"

Solomon, "Yeni hamilelik emojileri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir. Bu, gerçek dünya (örneğin trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 filmi Juniordaki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var” dedi.

Unicode, 2016'dan beri akıllı telefonlarda yer alan daha geleneksel 'hamile kadın' emojisini koruyor.

TEPKİ GÖSTERENLER DE OLDU

Öte yandan, hamile erkek ve cinsiyetsiz hamile emojilerine tepki gösterenler de oldu. Twitter’da doggerinos adlı kullanıcı, “Translardan nefret etmyorum. Ancak, bu tür emojilerin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum” dedi. Bir başka Twitter kullanıcısı libertythot ise emojiyi ve onu kullanan herkesi 'aptal' olarak nitelendirdi.

Diğer taraftan, 14.0 sürümünü oluşturan 37 yeni emojinin tamamı, ilk olarak Dünya Emoji Günü'nden (17 Temmuz) önce Emojipedia tarafından detaylandırılmıştı.

14.0 sürümü, 'hamile adam' ve cinsiyetsiz “hamile”nin yanı sıra, kendine özgü dairesel sarı yüzün yeni varyasyonlarını da içeriyor: eriyen yüz, selamlayan yüz, noktalı çizgi yüz ve yüzü tutmayan öözyaşları .Listedeki yeni emojiler arasında, ayrıca motosiklet lastiği, kaydırak, disko topu, sopalı trol, mercan, barbunya ve düşük pil bulunuyor.

BU YILIN SONUNDA KULLANILMAYA BAŞLAYACAK

Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor. Farklı işletim sistemlerinde emojler için herhangi bir çıkış tarihi onaylanmadı. Ancak büyük olasılıkla Haziran 2022'ye kadar tüm platformlarda görülecek ve bu yılın ilerleyen zamanlarda bazı platformlarda kendilerine yer bulacak.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 13:33