Hamile eşeği dahi vurdular…

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekipleri, arazi çalışmaları sırasında korkunç bir olayla karşılaştı. Kıbrıs'ın simgesi haline gelen en az 14 başıboş eşeğin, canice vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Yakın mesafeden ateş edilerek gerçekleştirilen bu vahşetin, bilinçli ve kasıtlı bir şiddet eylemi olduğu düşünülüyor.

Katledilen eşekler arasında hamile bir anne ve yeni doğmuş yavrusunun da bulunması, olayı daha da trajik hale getirdi. Annenin doğum sırasında vurularak yavrusu ile birlikte can verdiği belirtildi. Olay, bölge halkı ve hayvan severler tarafından büyük bir öfke ve üzünçle karşılandı.

Olayla ilgili Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan bu korkunç olay sonrasında polis soruşturma başlattı ve Veteriner Dairesi bilgilendirildi. Ancak, ekip olarak bu vahşeti kelimelerle anlatmakta zorlanıyoruz ve duygularımızı ifade edebilmek için biraz zamana ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.