Hamile kadın ultrason görüntüsüne şaşırdı

Ariann East adlı genç kadın, bebek beklediği için bir hayli heyecanlıydı. Rutin muayene için hastaneyi ziyaret etti. Doktoru kontrolleri gerçekleştirirken genç kadına bebeğinin ultrason görüntüsünü görmek isteyip istemediğini sordu.

17 haftalık bebeğinin sonogramını görmek isteyen Ariann, karşılaşacağı tuhaf görüntüden habersizdi. Genç kadın sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

20 BİNE YAKIN TAKİPÇİSİYLE ŞOK GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Ariann East, TikTok'taki 13 bin takipçisi ve Instagram'daki 6 bini aşkın takipçisiyle şaşırtıcı görüntüyü karşılığında verdiği tepkiyi paylaştı.

East, videodaki sonogramın görüntüsünü takipçileriyle paylaşmadan önce, America's Next Top Model adlı televizyon programının sunucusu Tyra Banks'a gönderme yaptı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI RAHATSIZ OLDU

Anne adayı "Çok kötü, sana bir sıfır vermek istiyorum. Ama onun yerine sana bir veriyorum" dedi ve ardından ultrason görüntüsünü takipçilerine gösterdi.

Sonogramdaki bebek, en basit tabirle ürkütücü görünüyordu. Üstelik bebeğin tehditkar bir şekilde sonograma bakıyormuş gibi görülen hali dikkat çekiciydi.

"KORKUNÇ!"

Çeşitli TikTok kullanıcıları, görüntüyü görmekten ne kadar rahatsız olduklarını itiraf etti. Bir sosyal medya kullanıcısı bebek için "Korkunç!" ifadesini kullandı.

Bir diğeri ise, "Bu beni biraz korkuturdu! Yalan söyleyemem" yorumunu yaptı. Bir diğeri kendi deneyiminden bahsetti ve "Evet, teknisyenim bana bu yüzden sonogramı görmememi tavsiye etti" diye yazdı.

Henüz 17 haftalık olan bebeğin, ilerleyen zamanlarda gelişimini sürdürürken neye benzeceği, kullanıcılar arasında merak ve şaka konusu oldu.

Hamilelik 3 ana döneme ayrılıyor. Bunların her birine "trimester" deniyor. Birinci trimester gebeliğin ilk 13 haftalık dönemini, ikinci trimester 14. - 26. haftalar arasındaki dönemi, üçüncü trimester ise 27. haftadan 40.haftaya kadarki dönemi kapsıyor. Bu bilgiler ışığında East'in bebeği henüz ikinci trimester'de.

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21/01/2022 08:51