Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronvirüse yakalan hamile kadınlarda fetüsün cinsiyeti annenin koronavirüs enfeksiyonuna tepkisini etkiliyor.

Nisan 2020'de, SARS-CoV-2 ilk kez yayılmaya başladığında, Boston Massachusetts General ve Brigham ve Women'daki iki hastanede araştırmacılar, hastalığa yakalanmış hamile hastalardan kan ve plasenta örnekleri toplamak için Kovid ünitelerinde doğumlara katılmaya başladılar.

O zamandan beri, Moderna veya Pfizer Kovid aşısı yapılan düzinelerce hastadan alınan örnekleri de barındıran bu biyolojik depo, şimdi hamilelik sırasında aşılara ve koronavirüs enfeksiyonuna verilen tepkiyle ilgili önemli soruları yanıtlamaya yardımcı oluyor.

22/10/2021 19:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor, haberkibris,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.