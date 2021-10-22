Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronvirüse yakalan hamile kadınlarda fetüsün cinsiyeti annenin koronavirüs enfeksiyonuna tepkisini etkiliyor.

Nisan 2020'de, SARS-CoV-2 ilk kez yayılmaya başladığında, Boston Massachusetts General ve Brigham ve Women'daki iki hastanede araştırmacılar, hastalığa yakalanmış hamile hastalardan kan ve plasenta örnekleri toplamak için Kovid ünitelerinde doğumlara katılmaya başladılar.

O zamandan beri, Moderna veya Pfizer Kovid aşısı yapılan düzinelerce hastadan alınan örnekleri de barındıran bu biyolojik depo, şimdi hamilelik sırasında aşılara ve koronavirüs enfeksiyonuna verilen tepkiyle ilgili önemli soruları yanıtlamaya yardımcı oluyor.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2021 19:53