Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu belirtti. Subaşı, düğünü ertelediklerini ve hamileliğinin tadını çıkaracağını kaydederken, paylaşımı ise kısa bir süre sonra sildi.

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22/06/2021

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Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Bir süredir hamile olduğu konuşulan ve bu iddiaları reddeden Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaştı.

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM"

"Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim." diyen Şeyma Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

22/06/2021 15:12
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TAGS: Şeyma Subaşı,  Instagram,  Subaşı,  Düğün,  Magazin,  Son Dakika
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