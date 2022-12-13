Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçak tuvaletinde doğurdu: Mide ağrısı sandı

Ekvador’un Guyaquil kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a yolculuk yapan kadın KLM Royal Dutch’ın uçağında beklenmedik bir doğum gerçekleştirdi.

Tamara adlı kadının uçakta yoğun mide ağrısı yaşadığı ve bu yüzden tuvalete gittiği; ardından büyük bir sürprizle karşılaştığı belirtildi.

KLM Dutch Royal Havayolu ise iki Avusturyalı doktor ve bir hemşirenin uçakta olduğunu ve Tamara’ya sürpriz doğumunun ardından yardım ettiğini bildirdi. KLM, ayrıca hem annenin hem de bebeğinin sağlığının iyi olduğunu belirterek, bebeğe uçakta yardımsever yolculardan birinin (Maximiliano) adının verildiğini duyurdu.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Diğer taraftan, uçağın Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inmesinin ardından Tamara ve Maximiliano’nun Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Tamara’nın Hollanda'ya inmeden birkaç saat önce midesi ağrıdı ve tuvalete gitmeye karar verdi. İki kasılmadan sonra ise aniden e bebeğini kucağına aldı. Tamara'nın hamile olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Neyse ki Tamara ve Maximiliano'nun sağlık durumları iyi” denildi.

Öte yandan, Tamara’nın doğum yaptığı KLM 755 adlı uçak, Guayaquil'e gitmek üzere Quito'dan kalkan bir saatlik bir servis olarak Çarşamba günü başladı. Uçak daha sonra 11 saatlik bir uçuşla Schiphol Havalimanı'na devam etti. Tamara, doğum yapmadan önce ek bir uçuşla İspanya'ya gitmeyi planlıyordu.

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi, "Doğum departmanındaki ekip, hem uygun anne ve oğulun en uygun bakımı alması hem de Maximiliano için gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı. En kısa sürede Tamara ve Maximiliano Madrid'e gidecekler. Spaarne Gasthuis onlara iyi dileklerini sunuyor” açıklamasını yaptı.

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13/12/2022 14:30