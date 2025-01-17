Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi!

Yıllarca kısır olduğuna inanan bir kadın, yalnızca hamile olduğunu öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda dört saat içinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Gong olarak tanımlanan 36 yaşındaki Çinli kadın, sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Şok edici doğum haberi, kısa sürede Çin'in sosyal medyasında yayıldı.

South China Morning Post'un haberine göre; Gong, hipertansiyon tedavisi için Zhejiang Eyaleti Halk Hastanesi’ne gitti. Ancak burada yapılan kontrollerde Gong’un 8 aydan fazla süredir hamile olduğu ortaya çıktı.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYUNCA ŞOKE OLDU

Bu haber Gong için büyük bir şok oldu, çünkü daha önce rahim sendromu nedeniyle doktorlar tarafından kısır olduğu teşhisi konmuştu. Bu nedenle Gong ve eşi tüp bebek (IVF) sürecini araştırmaya başlamıştı. Ancak bu konuda da hayal kırıklığına uğradılar, çünkü doktorlar Gong’a önce kilo vermesi gerektiğini söyledi. Raporda Gong’un net kilosu belirtilmemiş olsa da uzun boylu ve kilolu olduğu, tatlı bağımlılığı nedeniyle bu durumun aşılamadığı ifade edildi.

HAMİLELİĞİ ÖĞRENDİKTEN 4 SAAT SONRA DOĞURDU

Geçen yıl aralık ayında Gong, kollarında uyuşma şikayetiyle bir klinikte ön muayene yaptırdı ve burada kan basıncının çok yüksek olduğu tespit edildi. Bunun üzerine daha büyük bir sağlık merkezine danışmaya karar verdiler. Gong, burada ayrıca birkaç aydır regl olmadığını belirtti. Zhejiang Eyaleti Halk Hastanesi’nde yapılan ultrason muayenesi, Gong’un hamile olduğunu ortaya çıkardı.

Hastane sadece bununla kalmayıp durumunun kritik olduğunu ve bu nedenle sezaryen önerildiğini bildirdi. Ameliyat başarılı geçti ve Gong, doğumda 2 kilo ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

YAŞANAN VAKA HASTANEDE İLK DEĞİL

Ancak Gong, bu hastanede bildirilen tuhaf vakaların ilki değil... South China Morning Post'un haberine göre birkaç yıl önce, 100 kilo ağırlığında olan 29 yaşındaki bir kadın ameliyat için hastaneye yatırıldığında 23 haftalık hamile olduğu anlaşılmıştı. Uzmanlar, bu tür hamileliklerin fark edilmemesinin, genellikle daha fazla kiloya sahip kadınların vücutlarındaki fiziksel değişiklikleri fark etmemesinden kaynaklandığını düşünüyor.