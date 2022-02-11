Hamile Rihanna yeni tarzıyla olay oldu

Geçtiğimiz günlerde karnını açıkta bırakarak verdiği pozla hamile olduğunu duyuran Rihhana'dan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez de ön tarafı ipli ve dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Sürekli göbeği açık poz veren ünlü şarkıcıya hayranları "Bebek üşüyecek artık" tarzında yorumlar yaptı.

Uzun yıllar süren arkadaşlıkları aşka dönüşen Rihanna ve ASAP Rocky, şu sıralar tatlı bir heyecan daha yaşıyor. Dünyaca ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde hamile olduğunu duyuran Rihanna karnını açıkta bırakan pembe montuyla verdiği pozla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı, şimdi de yeni tarzıyla olay oldu.

Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta görüntülendi. Şarkıcı, hamile tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Öte yandan çiftin, ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de romantik bir pozla hamilelik haberini duyurması hayranları tarafından pek manidar bulundu.

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11/02/2022 12:12