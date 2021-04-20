Hamilelere 'üçüncü dalga' uyarısı: Mutlaka aşı olun

Birinci ve ikinci dalgadan farklı olarak koronavirüs, hamilelerde de ağır seyretmeye başladı. Yoğun bakımda ve servislerde tedavi gören, hayatını kaybeden çok sayıda gebe bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olan gebelerin aşı olmaları gerekiyor.

Üçüncü dalga ile birlikte virüsün etkilediği gruplarda da değişiklikler oldu.

O gruplardan biri de hamileler...

Gebelerde virüs az görülüyor, yakalananlarda ise etkisi daha hafif oluyordu.

Özellikle "progesteron" gibi belli hormonların koruyucu olduğu biliniyordu. Ancak virüsteki değişiklikler, hamileleri de korunmasız bıraktı.

Üçüncü dalgada hamileler, hastalığı daha ağır geçiriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son zamanlarda maalesef bu fark da ortadan kalkmış durumda. Hem kadınlar özellikle de gebeler etkileniyor, vefat olaylarına da sıklıkla rastlıyoruz. Bu hem anne için, hem taşıdığı bebek için, hem aile için büyük bir felaket tabiiki.“

"Gebeler güvenle aşı yaptırabilir"

Gebelere yönelik aşı uygulamasıyla ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. Anne adaylarının iki aşıyı da güvenle yaptırabileceği belirtildi. Özellikle kronik hastalığı olan hamilelerin aşı yaptırması mutlaka öneriliyor.

Uzmanlar aşının hem bebeği hem de anneyi koruduğunu belirtiyor.

Buyru, “Keşke imkan olsa gebeleri de öncelikli bir gruba dahil edip tüm gebelere aşı yapılabilse. Bu hem doğacak bebek açısından ki antikorlar oluşan koruyucu maddeler bebeğe geçip bebeği de koruyor“ dedi.

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20/04/2021 16:52