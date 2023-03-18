Hamilelik çatlaklarını ortadan kaldırmanın yolu

Cilt çatlakları sık kilo alıp vermelerde, ergenlik ve gebelik dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Esasında hormonal bir problem olan deri çatlakları (stria) ciltteki kolajen dokunun parçalanması ve elastin liflerin hasarı sonucu meydana gelir. Kortizon kullanımı gibi aşırı durumlarda da ortaya çıkabilir. Cilt çatlaklarının kendi kendine geçmesi mümkün değildir ancak çatlağın oluşum şekli göz önüne alınarak değerlendirildiğinde etkisinin azaldığı durumlar görülebilir. Örneğin ergenlik veya gebelik döneminde oluşan çatlakların etkisinin azalması pek görülen bir durum değilken, kortizon kullanımı sonucu oluşan deri çatlaklarının etkisinin azaldığı, izlerin düzelme eğilimine girdiği görülebilmektedir.

Çatlaklar, cilt yüzeyinde gelişebilen dar, çizgi benzeri çizgilerdir. Cilt renginize bağlı olarak pembe, kırmızı, mor veya kahverengi olabilirler. Hamilelikte sık görülürler ve her 10 hamile kadından yaklaşık 8'ini etkilerler. Hamileliğiniz ilerledikçe ve karnınız büyümeye başladığında genellikle karnınızda veya bazen üst uyluklarınızda ve göğüslerinizde görünürler. Çatlakların ne zaman ortaya çıkacağı kadından kadına farklılık gösterecektir. Fark ettiğiniz ilk işaret, derinin inceldiği bir bölgede kaşıntı olabilir. Çatlaklar zararlı değildir. Tıbbi bir soruna neden olmazlar ve özel bir tedavileri yoktur. Bebeğiniz doğduktan sonra, izler yavaş yavaş solarak daha soluk yara izlerine dönüşebilir ve daha az fark edilir hale gelebilir. Muhtemelen tamamen ortadan kalkmayacaktır.

Çatlaklara ne sebep olur?

Çatlaklar çok yaygındır ve sadece hamile kadınları etkilemez. Örneğin ergenlik döneminde veya kilo alırken cilt gerildiğinde ortaya çıkabilirler. Hamilelikteki hormonal değişiklikler cildinizi etkileyebilir ve çatlaklara yakalanma olasılığınızı artırabilir. Derinin orta tabakası (dermis) gerildiğinde ve yer yer kırıldığında meydana gelirler. Çatlak olup olmaması cilt tipinize bağlıdır, çünkü bazı insanların cildi daha esnektir.

Fraksiyonel lazerin avantajları

- Ağrı acı hissi çok azdır. Günlük hayata dönme süresi kısadır. Doku reaksiyonu yok denecek kadar azdır.

- 20-30 dakika arasında süren seanslar cildin yapısına göre 4-6 hafta aralıklarla uygulanır. Ciltteki problemin durumuna göre ve bünyedeki iyileşmeye bağlı olarak 3-5 seans uygulanır. Radyofrekans, dermaterapi, karboksiterapi, PRP, GRP ile birlikte tedavinin etkinliği artırılabilir.

- Fraksiyonel lazer uygulama sonrasında şikayetler genelde hafif ve geçicidir. Uygulama sonrası bir müddet güneş yanığı hissi oluşabilir. Hemen sonrasında rahatlamak maksatlı soğuk duş alınmamalıdır. Daha ılık sıcaklıklar seçilmelidir.

- Kolajen aşıları ve altın iğnede çatlak için diğer tedavi yöntemlerindendir. Hastada hangi kombinenin yapılacağı çatlağın seviyesiyle ve tipine göre belirlenmesi daha doğrudur. genelde 3 seanslık işlemlerle çatlak 2 seviye geriletilir. Cilt istirahat dönemine bırakılıp daha sonra aynı kombinler yapılarak ileri seviyelerde başarı şansını artırmak mümkündür.

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18/03/2023 19:45