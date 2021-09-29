Hamilelikte bitki çayı tüketirken dikkat!

Günümüzde bitki çaylarının tüketimi fazlasıyla arttı. Siyah klasik çaya alternatif olarak, sağlık açısından oldukça faydalı olması nedeniyle bitki çayları daha fazla tercih ediliyor. Özellikle soğuk havalarda soğuk algınlığı için tüketimi daha da arttı.

HER BİTKİ ÇAYI İÇİLMEMELİ

Ancak bazı bitki çayları faydalarının yanı sıra belli durumlarda zararlı etkiler de gösterebiliyor. Bitki çayları, baş ağrısından depresyona kadar aşağı yukarı her sağlık sorunu için tüketildiği biliniyor. Fakat yapılan araştırmalarda bitki çaylarının gebelik döneminde tüketilmesinin masum olmadığı yönündedir. Birçok gebe kadın bilinçsiz bir şekilde bilmeden bitki çaylarını tüketmektedir. Fakat gebelik döneminde anne adayı tükettiği besinlere karşı dikkatli olmalı ve seçici davranmalıdır. Her bitkisel çay içilmemeli, bitkisel çayların içindeki maddeler bilinmelidir. Aksi durumda bitkisel çayların içerisinde bulunan maddeler bebeğe zarar verebilir.

BİTKİ ÇAYLARININ SIK TÜKETİMİ DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bitki çayları sıkça tüketildiğinde düşük yapma riskini, gebelikte kanama riskini ve rahim kasılmalarını artırarak erken doğum yapma riskini ortaya çıkarıyor.

Folikasit seviyesini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildiğinden hamile bayanların yeşil çay tüketiminden uzak durmaları tavsiye edilir. Yine bebek emziren bayanlar için içerisindeki kafein miktarından bebeğin uyku düzeninin bozulabileceği söylenerek yeşil çayı fazla tüketmemeleri önerilmektedir. Hamile kadınlar özellikle hamileliğin ilk 3 aylık döneminde çok dikkatli olunmalıdır. İlk üç aylık dönem düşük tehdidinin fazla olduğu bir dönemdir. Anne adayları bitki çayı kullanımı konusunda mutlaka doktora danışmalıdır.

BİTKİ ÇAYININ DOZU İYİ AYARLANMALI

Hamilelik oldukça riskli bir süreçtir. Bu yüzden anne adayı rastgele alınmış bitki çaylarını tüketmemelidir. Alınan bitki çaylarının içinde olan maddeler mutlaka bilinmeli ve doğru dozda tüketilmelidir. Özellikte sık sık düşük tehdidi ile karşılaşan bayanlar tükettikleri bitki ve bitki çaylarına dikkat etmelidir. Bazı bitki çayları rahimde kasılmalara neden olmakta ve düşük tehdidini arttırmaktadır. Önemli olan dozunu ayarlamak ve aşırı şekilde tüketmemektir. Kekik, safran, ısırgan, kimyon, tarçın, sinameki gibi bitkiler ve çayları hamilelikte tüketilmemesi gerekir.

Hamilelikte kalsiyum dengesini sağlamak için bol süt içmelisiniz. Ayrıca, meyve suları ve günde 2.5 litre su içmek şart. Çok seviyorsanız ve yeşil çaydan vazgeçemem diyorsanız günde bir fincandan fazla tüketmemek gerekir. Hamilelik döneminde bitkisel çaylara masum gözüyle bakmak yerine bitkisel çayları kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

İHA

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29/09/2021 09:34