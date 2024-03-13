Hamilelikte diş tedavisi bebeğe zarar vermiyor, aksine faydası var!

Hamilelik döneminde diş eti problemleri ya da çürüğe yatkınlık olabileceğini, çürüğe yatkınlığın özellikle çok kusması olan kadınlarda daha fazla görüldüğünü ifade eden uzmanlar, kusma sonrası karbonatlı suyla ağzı çalkalamanın çürüklere karşı koruyucu etki gösterebildiğini vurguluyor.

Ağız ve diş bakım tedavilerinin hamilelik döneminde de yapılmasının tavsiye edildiğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Bu durumun bebeğe bir zararı olmaz. Aksine yapılan araştırmalar bebeğe olan faydasının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü ağız içindeki enfeksiyonlar tüm vücudu etkileyebileceği gibi kan dolaşımı ile bebeğe de geçebiliyor.” dedi.

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, hamilelik döneminde diş bakımı hakkında bilgi verdi.

“Hamilelik döneminde diş eti problemleri ya da çürüğe yatkınlık olabilir”

Hamilelik döneminde hormonlar değiştiği için ağızdaki birtakım durumlarında biraz daha alevlenebileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Dolayısıyla hamilelikte ağız bakımı biraz daha önem kazanıyor. Hamilelik harici dönemde bir gün diş fırçalamamak bir sıkıntı yaratmazken hamilelik döneminde hormonların da etkisiyle ağız bakımı aksaklığı ağız içinde biraz daha problem yaratabilir. Birtakım diş eti problemleri ya da çürüğe yatkınlık olabilir. Çürüğe yatkınlık, özellikle çok kusması olan kadınlarda daha fazla olabiliyor. Bağışıklık sisteminin etkilenmesiyle birlikte de diş eti problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle rutin diş fırçalamasını aksatmamak gerekiyor.” dedi.

“Hamilelik döneminde diş bakımı artırılmalı”

Hamilelikte diş bakımının yapılmayacağı bir dönem olmadığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Diş bakımının hiç aksatılmadan hatta gerekirse biraz daha artırılarak yapılması gerekir. Sadece diş fırçalamak değil diş ipi kullanımı da ağız bakımına dahil edilmelidir.” diye konuştu.

“İkinci trimesterde diş tedavileri daha güvenli”

Hamilelik öncesinde ağız bakımı ve diş muayenelerinin yapılmasını tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Eğer bu yapılmadıysa ve hamilelik döneminde de dişte sıkıntılar varsa sonraya bırakılmadan hamilelik döneminde de tedavi yapılabilir. Mümkünse diş tedavilerinin yapılmasında ikinci trimester daha güvenli görülüyor. Özellikle dişlerde bir çürüğe bağlı apse varsa gerekli tedavi yapılır.” dedi.

“Kusma sonrası karbonatlı suyla ağzı çalkalamak çürüklere karşı koruyucu etki gösterebiliyor”

Hamilelikte gargara kullanımını rutinde tavsiye etmediklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, hamilelikte sağlıklı dişler için nasıl gıdalar tüketilmesi gerektiğini de şöyle anlattı:

“Hamilelik döneminde mide bulantısı ve kusma sık görülen bir şey olduğu için bunu telafi edecek özellikle karbonatlı ürünleri tavsiye ediyoruz. Kusma sonrası karbonatlı suyla ağzı çalkalamak ağızdaki asidik ortamı biraz daha baziğe çevirebilir ve böylece çürüklere karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Hamilelikte mikroorganizma dengesi ve bağışıklık sistemi biraz değişebileceği için buradaki bakterilerin çok rahat kullanabildiği yapışkan, karbonhidrattan zengin gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sakız kullanımı faydalı olabilir. Protein ağırlıklı ve pişmemiş gıdaların tüketilmesini tavsiye ediyoruz.”

Hamilelikte diş röntgeni çekilir mi?

Hamilelikte diş röntgeni çekilip çekilmemesi konusuna da değinen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Rutinde çekilmez. Ama illaki gerekli bir durum varsa gerekli önlemler alındıktan sonra diş röntgeni çekilebilir.” dedi.

Diş tedavisinin bebeğe bir zararı var mı?

Ağız ve diş bakım tedavilerinin, hem hamile bireyin yaşam kalitesini artırması açısından hem de ağızdaki iltihabi durumu tedavi etmesi açısından hamilelik döneminde de yapılmasının tavsiye edildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Bu durumun bebeğe bir zararı olmaz. Aksine yapılan araştırmalar bebeğe olan faydasının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü ağız içindeki enfeksiyonlar tüm vücudu etkileyebileceği gibi kan dolaşımı ile bebeğe de geçebiliyor. Dolayısıyla annenin ağzındaki birtakım bakteriyel durumlar bebeğin embriyo sıvısında da ortaya çıkabiliyor. Diş tedavileri gerekliyse yapılması gerektiği tavsiye edilir.” diye vurguladı. Doi numarası: https://doi.org/10.32739/uha.id.44561