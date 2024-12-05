Hamilelikte Doğru Bilinen Yanlışlar ve Doğum Süreci Üzerine Her Şey!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buse Kurtdereli, Yağmur Düşer’in sunduğu Yaşama Katkısı Olsun programında, gebelik planlamasından doğum sonrası döneme kadar anne adaylarının dikkat etmesi gereken önemli noktaları anlattı.

Gebelik öncesinde yapılan doktor kontrollerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Kurtdereli, "Kan tahlilleri, genetik taramalar ve rahim ağzı kanseri taramaları mutlaka yapılmalı. Ayrıca, folik asit gibi vitamin takviyelerine başlanarak süreç desteklenmeli" dedi.

Hamilelikte Sık Yapılan Hatalara Dikkat

Dr. Kurtdereli, hamilelik sürecinde sigara ve alkol kullanımının kesinlikle bırakılması gerektiğini ifade ederek, “İki kişilik yemek yeme inanışı doğru değil. Anne adayları dengeli ve düzenli bir beslenme planı uygulamalı, çiğ et ve ağır metal içeren deniz ürünlerinden uzak durmalıdır” diye konuştu.

Hamilelikle ilgili doğru bilinen yanlışlara da dikkat çeken Kurtdereli, “Hurma yemenin doğumu kolaylaştırdığına dair bilimsel bir kanıt yok. Ayrıca spor yapmak veya hafif ağırlık kaldırmak erken doğuma neden olmaz. Aksine, hamilelikte yoga, yüzme ve pilates gibi egzersizleri tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğum Sürecinde Ağrıyı Hafifletmek Mümkün

Doğum sancılarının korkulacak bir durum olmadığını belirten Dr. Kurtdereli, “Sıcak duş, gevşeme egzersizleri ve epidural anestezi gibi yöntemlerle ağrılar hafifletilebilir. Epidural, ağrıyı azaltırken doğumu kolaylaştırabilir” dedi.

Sezaryenin bir ameliyat olduğunu hatırlatan Dr. Kurtdereli, "Doğal doğum genellikle anne için daha hızlı toparlanma sağlar, ancak gerekli durumlarda sezaryen tercih edilir" ifadelerini kullandı.

Doğum Sonrası Süreçte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğum sonrası dönemde annenin uyku düzeni ve dengeli beslenmesinin iyileşme sürecini hızlandıracağını belirten Kurtdereli, "Anne, gelen yardımları kabul etmeli ve yeterli sıvı tüketimine dikkat etmelidir" diye konuştu.

İleri Yaş Gebeliklerde Artan Riskler

İleri yaşta gebeliklerde risklerin arttığına dikkat çeken Dr. Kurtdereli, 35 yaş üstü gebeliklerde kromozomal bozukluklar, gebelik şekeri ve tansiyon gibi sorunların daha sık görüldüğünü belirtti.