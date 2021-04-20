Hamileyken hamile kalan kadının 2 çocuğu oldu

İngiltere'de uzun süre çocuk sahibi olamayan çift büyük bir sürpriz yaşadı. 39 yaşındaki Rebecca Roberts farklı zamanlarda hamile kalarak aynı anda iki çocuk dünyaya getirdi. Tıp literatüründe ‘süperfetasyon’ denilen durum günümüze kadar en fazla 10 kişide görüldü.

İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın farklı zamanlarda hamile kalarak aynı anda iki çocuk dünyaya getirdi.



Euronews'te yer alan habere göre, uzun süre çocuk sahibi olamayan Rebecca Roberts ve 43 yaşındaki Rhys Weaver'ın Noah adını verdikleri ilk bebekleri 7. ve 10. hafta çekilen ultrasonlarda görüldü.

Ancak 12. haftada alınan bir ultrason, Noah'ın beklenmedik bir küçük kız kardeşi olduğunu gösterdi. Ona da Rosalie adı verildi.



İlk başta Rebecca ve Rhys, ikinci bebeğin anne karnındaki gelişimi konusunda endişeliydi ve ağabeyinin bu kadar gerisinde olmasının doğumda sağlığını etkileyebileceğinden kaygılandılar.

Eylül 2020'de sezaryenle doğan her iki bebek de ayrı yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gözetim altında tutuldu. 1 kilo 100 gram doğan Rosalie 95 gün; 2 kilo doğan Noah ise üç hafta yoğun bakımda kaldı.

"Piyangoyu kazanmak gibi"

Rebecca, "Zaten hamileyken hamile kaldım, bu kesinlikle çılgıncaydı. Çünkü bunun olmaması gerekiyordu. Ama oldu, çok güzel, piyangoyu kazanmak gibi" diyor.

Süperfetasyon olarak adlandırılan, halihazırda bir bebek taşırken hamile kalmak çok nadir görülüyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmada dünyada 10'dan az kayıtlı vaka bulundu.

Doktorlar Rebecca'nın yaklaşık üç hafta arayla hamile kaldığını kaydetti.



Baba Rhys de "Tek çocuk sahibi olmaktan çok mutluydum, ama ikizlerin olması daha da mutlu etti. Rebecca biraz araştırma yaptı ve ne kadar eşsiz ve ne kadar şanslı olduğumuzu anladık." diyor.

Bugün yaklaşık 7 aylık olan Noah, hala Rosalie'nin önünde, ancak Rhys bugün daha rahat hissettiğini söylüyor: "O küçük bir asker. Kendi küçük kişiliğine sahip, ama hiçbir endişem yok."

Süperfetasyon nedir?

Hamileyken tekrar hamile kalma durumuna süperfetasyon deniliyor. Normal şartlarda kadın hamile kaldığı anda yumurtaların bırakılması kesiliyor ve vücut, gerçekleşebilecek ikinci bir gebeliği engelliyor.



Hamilelik devam ederken yeni bir hamilelik olmaz, ancak süperfetasyon durumunda yumurtalıklar, döllenebilecek halde başka bir yumurtayı üretiyor.

Kadınların iki gebeliği de farklı cinsel ilişkiden döllenme yoluyla oluyor. Bu durumda bebekler farklı boylarda ve ağırlıkta dünyaya geliyor.



Süperfetasyonun neden meydana geldiği henüz tam olarak bilinmiyor.



Hamileyken hamile kalma olayı fare, kanguru, tavşan ve koyun gibi hayvanlarda da görülebiliyor.

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20/04/2021 10:06