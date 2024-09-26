Hamit: Kilit iş birlikleri bir tür Güven Yaratıcı Önlem niteliğindedir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel, dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Saat 18:30'da başlayan etkinlikte, ekonomi alanında uzman isimler Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit konuşmacı olarak yer aldı. Panele CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Ekonomist Mertkan Hamit sunumunda AB Merkez Bankası eski başkanı Draghi tarafından Avrupa'nın rekabet edebilirliği üzerine hazırlanan rapora odaklandı ve Kıbrıs meselesinin AB'nin ekonomik geleceği ile ilgili tartışmaları göz önünde alarak değerlendirilmesini ele aldı. Raporda, Avrupa’nın inovasyon ve enerji maliyetleri konularındaki sorunlarına vurgu yapıldığını söyleyen Hamit, “Avrupa’nın küresel teknoloji gelirlerindeki düşüşle karşılaştığını ve karbonsuzlaştırma hedeflerine uyumlu bir büyüme modeli geliştirmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca, jeopolitik güvenlik artırımı önermektedir” dedi. Bu temel vurgulardan hareketle, Kıbrıs sorunu bağlamında, her iki tarafın da enerji maliyetleri, inovasyon eksikliği ve ekonomik çeşitlilik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Hamit, önerilen çözümler arasında ortak enerji ve ticaret altyapısının geliştirilmesi, yenilenebilir enerji projeleri, veri paylaşımı, iş gücü ve beceri gelişimi konusunda iki toplum arasında kilit iş birliklerinin bir tür Güven Yaratıcı Önlem niteliğinde çözüm sürecini destekleyici bir nitelikte ele alınmasını vurguladı.