Hamit Sakallı, İzmir’in spor geçmişine ışık tuttu

Yunanca tercümanı – eğitimci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Hamit Sakallı, İzmir sporunun tarihine ışık tutan Andreas Baltas’ın kitabının çevirmenliğini yaptı.

Akademisyen Ozan Yücesoy’un editörlüğünü yaptığı “1890 – 1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabının çevirmenliğini yapan Hamit Sakallı, Türkiye spor tarihi adına büyük önem taşıyan önemli bir eserin Türkçe’ye çevrilmesini sağladı.

Türkiye Süper Liginde mücadele edecek olan Altay Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Altay Spor Eğitim Vakfının (ASEV) oluşturduğu Altay Tarih Araştırma Merkezi’nin (ATAM) ilk eseri olan kitap, Altay Spor Kulübü kurulmadan önceki tarihten başlayarak Altay’ın kuruluşuna kadarki süreçte İzmir’deki sportif faaliyetleri, denizin karşı yakasının bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Avukat Cihangir Marmara’nın başkanlığını yaptığı Altay Tarih Araştırma Merkezi, Hamit Sakallı’nın ismini ön kapakta kullanırken, “1890 – 1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabından Kıbrıs’a da gönderdi.

Hamit Sakallı daha önce de Türkiye ile Yunanistan A Milli Futbol Takımları arasında oynanan maçta Türkiye A Milli Futbol Takımının tercümanlığını yapmıştı.

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13/06/2021 16:37