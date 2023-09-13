Hamitköy, A2 Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Futbolda sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürürlerken, Hamitköy A2 Takımı da yeni sezona hazırlanıyor.

A2 Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy A2 Takımı, antrenör Mehmet Binboğa nezaretinde yoğun bir tempo ile çalışıyor. Hamitköy A Takımı’na yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Hamitköy A2 Takımı, 2023 – 2024 sezonu öncesinde de birçok oyuncusunu A Takıma gönderdi.

Yaş ortalaması küçük oyuncularla A2 Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy A2 Takımı, Mehmet Binboğa’nın yönetiminde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyecek.