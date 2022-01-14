Hamitköy, Esat Hoca’yı anacak

Hamitköy Spor Kulübü, kulübün merhum fahri başkanı Esat Erdoğmuş'u (Hoca) ölüm yıl dönümde anacak.

Hamitköy Spor Kulübü tarafından Cuma günü saat 10.30’da Hamitköy Mezarlığındaki Esat Hoca’nın kabri başında düzenlenecek olan anma törenine, Hamitköy Spor Kulübü Başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, teknik heyet, taraftarlar ve Esat Hoca’nın ailesi ile sevenleri katılacak.

Foto: Hamitköy

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14/01/2022 10:55