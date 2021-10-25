Hamitköy Futbol Akademisi yoğun çalışıyor

Hamitköy Futbol Akademi gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ederken, antrenmanlar da aralıksız devam ediyor.

Deneyimli spor adamı Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar, spor akademisinde eğitim gören veya eğitim almış antrenörler tarafından yürütülüyor.

Hafta sonunda da yoğun antrenman programının uygulandığı Hamitköy Futbol Akademisi geçtiğimiz hafta sonunda Alayköy Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kazım Rahvancıoğlu Anı Turnuvasına katıldı.

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25/10/2021 16:03