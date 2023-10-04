Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar aralıksız sürüyor

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04/10/2023

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Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar aralıksız sürüyor

Hamitköy Futbol Akademisi (HFA) Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde çeşitli yaş gruplarında antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenmanların yanı sıra maçlar da organize eden Hamitköy Futbol Akademisi son olarak Gönyeli Futbol Akademisi Minik Takımlarını konuk etti. Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçlarda çocuklara iyi futbol yanında rakibe saygı, disiplin ve iyi karakterin önemi de anlatıldı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi’ne kayıtlar da sürerken, akademi büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Hamitköy Futbol Akademisi’nden yetişen çocuklar Hamitköy A2 Takımı ve Hamitköy A Takımı’nda forma giyme şansı yakalıyorlar.

04/10/2023 15:41
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