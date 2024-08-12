Hamitköy Futbol Akademisinde tempo arttı

ads ads ads ads
12/08/2024

ads
Hamitköy Futbol Akademisinde tempo arttı

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) deneyimli spor adamı Fırat Deniz nezaretinde aralıksız devam eden antrenmanlar Yaz aylarında daha da arttı.

Hamitköy Futbol Akademisi’nden yetişen oyunculara genç yaşta A Takımda süre vererek futbolumuza kazandırma stratejisini izleyen Hamitköy Spor Kulübü, Hamitköy Futbol Akademisi’ne büyük önem veriyor.

Esat Erdoğmuş Stadında ve hal sahada antrenmanlar yapan Hamitköy Futbol Akademisi, dostluk maçları da yaparak, yoğun bir Yaz dönemi geçiriyor.

 

12/08/2024 09:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hamitköy Futbol Akademisi, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.