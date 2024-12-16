Hamitköy Futbol Akademisi'ne malzeme yardımı

Hamitköy Futbol Akademisi’ne (HFA) Bahar Perde ve Sözerler İnşaat direktörleri Seher Sözer ve Yusuf Sözer tarafından malzeme yardımı yapıldı.

Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde antrenmanlarını aralıksız sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi’ne Bahar Perde ve Sözerler İnşaat, akademinin ihtiyacı olan topların bağışı yapıldı. Top yardımı, Hamitköy Futbol Akademisi’nde eğitim gören sporcuların daha iyi eğitim almaları ve daha iyi çalışmaları için yapıldı.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, Seher Sözer’e akademiyi ziyaret eden Yusuf Sözer aracılığıyla teşekkür etti.