Hamitköy gençleri de çalışıyor

ads ads ads ads
20/07/2022

ads
Hamitköy gençleri de çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, alt yapısından yetiştirdiği genç futbolculara A Takımda şans vererek yıllardır mücadelesini sürdürürken, yeni yıldızlar yetiştirmek için de çalışmalar sürüyor.

Hamitköy A2 Takımı da 2022 – 2023 futbol sezonu için hazırlıklara başlarken, ilk antrenman geçici olarak David Shola nezaretinde yapıldı. Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlarını yapan Hamitköy A2 Takımı futbolcuları hırslı şekilde çalışırlarken, kadroda yer alacak olan 5 futbolcu A Takım antrenmanlarına da alınıyor.

20/07/2022 15:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hamitköy
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.