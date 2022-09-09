Hamitköy gençleri, Şahin’e emanet

Futbolda 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hamitköy’de A2 Takımının yeni teknik adamı belli oldu.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi, A2 Takımının başına Mehmet Şahin’i getirdi. Daha önce de Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde görev yapmış olan Mehmet Şahin, Hamitköy A2 Takımının başında, Hamitköy A Takımına oyuncu yetiştirmeyi hedefleyecek. Mehmet Şahin, Hamitköy A2 Takımında görevine başladı.

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09/09/2022 16:29