Hamitköy gençleriyle sahada

Hamitköy’de tüm kategorilerdeki takımlar Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlarına başlarlarken, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, açılışta yaptığı açıklamada “Hamitköy Süper Lig ekibidir. Süper Lig olmaya da devam edecek.” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Ahmet Sakallı ise “Ben çoğunluğu alt yapımızdan olan gençlerimizden oluşan kadromuza güveniyorum. Başarılı olacağımıza da inanırım.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de tüm kategorilerdeki takımlar Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlarına başladılar.

Onlarca sporcuyu bir araya getiren Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, A Takım ile Hamitköy Futbol Akademisini sahaya indirdi. Hamitköy A Takımı teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcıları Ragıp Kanatlı, Latif Sakar ve Shola yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Mannaş: Gençlerimize güvenim tam

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hamitköy Süper Lig ekibidir. Süper Lig olmaya da devam edecek. Yeni sezonda da alt yapımızdan yetişen gençlerimizle yolumuza devam edeceğiz.

Benim forma aşkı ile oynayan futbolcularıma güvenim tamdır. Yönetim olarak da her zaman futbolcularımızın yanında olacağız.”

Sakallı: Başkanımız futbolcularımız için büyük şans

Teknik direktör Ahmet Sakallı, açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başkanı Evren Mannaş ile istişare ederek, kadromuzdaki mevcut futbolcularımızla sezonu açtık. Ben çoğunluğu alt yapımızdan olan gençlerimizden oluşan kadromuza güveniyorum. Başarılı olacağımıza da inanırım.

Çalışmalar ilerledikçe, eksikliğini hissettiğimiz bölgeye takviye yapabiliriz. Bu konuda başkanımızla hem fikiriz. Zaten başkanımız futbolcularımız için büyük bir şanstır.

Yabancı futbolcu olarak aramızdan hiç ayrılmayan Dani Kalu ile yolumuza devam edeceğiz. Temmuz ayı birlikte hazırlık maçlarımıza başlayacağız. İlk hazırlık maçımız Lefke ile olacak.”

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02/06/2021 16:33