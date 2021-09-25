Hamitköy- Gönyeli futbolda keyfi sundu

Alt yapılara yaptıkları yatırımlarla bu yıl 100’lerce çocuğu bünyesine Hamitköy ve Gönyeli, alt yaş gruplarında karşı karşıya geldi.

Hamitköy’de çim zeminde yer alan karşılaşmalarda çocuklar hünerlerini sergiledi.

Alt yapı antrenörlerinin yönlendirmesi ile dostluk içinde geçen karşılaşma sonrasında en en erken zamanda yeniden karşılaşmalar düzenlenmesi için karar alındı.

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25/09/2021 09:29