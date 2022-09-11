Hamitköy hırslı hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 2022 – 2023 futbol sezonuna oldukça hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

Antrenmanlar için bakımda olan Esat Erdoğmuş Stadını kullanamayan Hamitköy’de geçtiğimiz haftadan itibaren antrenmanlar yeniden Esat Erdoğmuş Stadında yapılmaya başlandı. Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenör Ragıp Kanatlı ve David Schola’dan oluşan teknik ekip futbolculara yoğun bir program uygulatırken, sezona en formda şekilde girilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Hamitköy’ün 3 kalecisi Tolga, Ahmet ve Batuhan ise kaleci antrenörü Latif Sakar yönetiminde yeni sezona hazırlanıyorlar.

2022 – 2023 futbol sezonunda ligi rahat bir yerde bitirmeyi hedefleyecek olan kırmızı siyahlılar, çoğunluğu alt yapıdan yetişen futbolculardan oluşan kadrosuna yaptığı nokta transferlerle genişletip, güçlendirdi.

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11/09/2022 18:10