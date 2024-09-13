Hamitköy kaleci antrenörü Mahmut Yaman oldu

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13/09/2024

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Hamitköy kaleci antrenörü Mahmut Yaman oldu

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, kaleci antrenörünü de belirledi.

Futbolumuzun deneyimli kaleci antrenörü Mahmut Yaman, Hamitköy’ün yeni kaleci antrenörü oldu. Latif Sakar’ın görevinden ayrılmasından sonra kaleci antrenörlüğü teklifi yaptığı Mahmut Yaman, Hamitköy’ün teklifini kabul etti.

Antrenmanlara başlayan Mahmut Yaman, Hamitköy’de yeni sezonda teknik direktör Ahmet Sakallı’nın ekibinde görev yapacak. Yıllarca birçok takımda başarıyla görev yapan Mahmut Yaman, Milli Takımda da görev yapmıştı.

13/09/2024 23:04
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