Hamitköy kampa girdi

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, bugün kampa girdi.

Mehmetçik’te Çelebi Garden Otel’de 3 günlük kampa giren Hamitköy’ün kamp kafilesinde teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenör Erkut Mantar, kaleci antrenörü Latif Sakar, 24 futbolcu ve yönetici Orkun Saner yer alıyor.

Kampın ilk antrenmanını bugün Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadında yapan Hamitköy, yarın sabah antrenman yapıp, öğleden sonra Dipkarpaz ile hazırlık maçı oynayacak.

Pazar sabahı da antrenman yapacak olan kırmızı siyahlılar, Pazar günü akşamı üzeri ise Yeniboğaziçi ile hazırlık maçı oynayarak, Mehmetçik kampını tamamlayacak.