Hamitköy kanatları, Anıl Merthan’la güçlendirdi

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarıyla da kadrosunu güçlendiriyor.

Hamitköy ikinci Türkiyeli futbolcu hakkını Anıl Merthan Kurt’tan yana kullandı. Kanat oyuncusu olan Anıl Merthan Kurt, Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı resmi imza ile kırmızı siyahlılara transfer oldu.

Profesyonel futbolcu kariyeri olan 25 yaşındaki Anıl Merthan Kurt, Yozgatspor, Karaman Futbol Kulübü, Boluspor ve Adanaspor gibi önemli takımlarda forma giydi.

Anıl Merthan Kurt, son olarak ise Bölgesel Amatör Lig takımlarından Artvin Arhavi 08 Spor Kulübü’nde oynadı.