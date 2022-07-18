Hamitköy, Koyuncu’yu da aldı

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18/07/2022

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Hamitköy, Koyuncu’yu da aldı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de 2022 – 2023 sezonuna yönelik kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyelerini sürdürüyor. Cemre Piro, Kemal Varan, kaleci Emre Nalbant ve Derviş Özeralp transferlerinden sonra Hamitköy, Mehmet Koyuncu’yu da kadrosuna kattı.

Hamitköy, geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı’da forma giyen Mehmet Koyuncu’yu, serbest transfer hakkından yararlanarak transfer etti.

 

 

18/07/2022 20:47
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TAGS: Hamitköy, Koyuncu’yu da aldı
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