Hamitköy kros çalıştı

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19/08/2023

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Hamitköy kros çalıştı

Birinci Ligde sezona iddialı hazırlanan Hamitköy’de antrenmanlar yoğun tempoda devam ediyor.

Teknik direktör Ahmet Sakallı sorumluluğundaki teknik ekibin hazırladığı çalışma programı çerçevesinde takım bugün kros çalışması yaptı. Sabahın erken saatlerinde Esat Erdoğmuş Stadında toplanan Hamitköy futbolcuları, Hamitköy Baraj bölgesine koşarak gittiler.

Ormanlık olan bölgede bulunan dik tepelerde çalışmasına devam eden futbolcular, aşırı sıcaklardan etkilenmeden çalışmayı tamamladılar.

 

19/08/2023 17:39
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TAGS: Hamitköy kros çalıştı
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