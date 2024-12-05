Hamitköy Masterleri, Merhumlar Anı Maçı organize etti

Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı, bu kez anı maçı olarak gerçekleştirecek.

Mustafa Şeytan’ın başkanlığını yaptığı Hamitköy Masterler Derneğinin organize ettiği anlamlı anı maçı ile Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar, Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Gürsel Altınöre, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Ahmet Hasan Sakallı, Rüstem Albayrak, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılacaklar. Göçmenköy Stadında 10 Aralık Salı akşamı saat 20:00’de oynanacak olan Hamitköy Merhumlar Anı Maçında, Hamitköy Masterleri ile Alayköy Masterleri karşılaşacaklar.