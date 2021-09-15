Hamitköy Masterlerinden Anlamlı Organizasyon

Hamitköy Masterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği anı maçı bu yıl da gerçekleştiriliyor.

Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği ve Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetiminin de destek verdiği Merhumlar Anı Maçı 18 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00’de Göçmenköy Stadında oynanacak. Hamitköy Masterler ile Lapta Masterleri arasında oynanacak olan maçı, Alper Aligüllü yönetecek.

Merhumlar Anı Maçı ile kulübün Fahri Esat Erdoğmuş, Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasim Okşaner, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılacak.

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15/09/2021 15:41