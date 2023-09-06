Hamitköy Masterleri’nden anlamlı turnuva

Hamitköy Master Derneği , Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhumlar anısına geleneksel anı turnuvasını gerçekleştiriyor. Hamitköy Master Derneği başkanı Mustafa Şeytan, turnuvası ile ilgili olarak “Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhumları anmak bizler için önemli bir görevdir.” açıklamasını yaptı

Hamitköy Master Derneği tarafından, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen anı turnuvası başlıyor.

Tek maç usulüne göre oynanacak olan turnuva 7 Eylül Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak. Hamitköy Master Takımı, Gaziköy Master Takımı, Çağakar Masterleri ve Sarınç Masterlerinin katılımıyla Geçitkale Sahasında oynanacak olan turnuvada ilk maç Çağakar Masterleri ile Sarınç Masterleri arasında yapılacak. Hamitköy Master Takımı ile Gaziköy Master Takımı ise daha sonra karşı karşıya gelecek.

Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner, Erol Buba, Gürsel Altınöre, Tuncer Dağaşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” anılacak.

Hamitköy Master Derneği başkanı Mustafa Şeytan, Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvası ile ilgili şunları söyledi:

“Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcuları anarak onların emanetlerine sahip çıkıyoruz. Kulübümüze hizmet etmiş kişileri anmak bizler için önemli bir görevdir.

Anı turnuvasını her yıl gerçekleştiriyoruz. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadının bakımda Ortaköy ve Göçmenköy Stadlarında ise yer olmadığından turnuvamızı Geçitkale Stadında gerçekleştireceğiz. Bizlere saha konusunda yardımcı olan Geçitkale Spor Kulübüne teşekkür ederiz.”