Hamitköy, Orhan’a imzayı attırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından başlatılan ara transfer döneminin son gününde kulüpler yeni transferlerine imza attırdılar.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy de prensipte anlaştığı China Bazaar Gençlik Gücü’nden Orhan Çokbekler’i resmen kadrosuna kattı. Futbolcunun kiralık bonservisi için China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaşan Hamitköy bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda Orhan’a imza attırdı.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı eşliğinde kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Orhan, ikinci devrede yeni takımına katkı koyacak.

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13/01/2023 16:20