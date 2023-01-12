Hamitköy, Orhan’ı aldı

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12/01/2023

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Hamitköy, Orhan’ı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından başlatılan ara transfer dönemi sürerken, kulüpler de transfer girişimlerine devam ediyorlar.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, China Bazaar Gençlik Gücü’nden Orhan Çokbekler’i kadrosuna kattı. Futbolcunun kiralık bonservisi için China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaşan Hamitköy yönetimi, futbolcu ile de anlaştı. Hamitköy böylelikle orta sahasına takviye yapmış oldu.

Cuma günü resmi imzayı atması beklenen Orhan Çokbekler’in, Hamitköy ile ilk antrenmanına da çıkması bekleniyor.

12/01/2023 20:01
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TAGS: Hamitköy, Orhan’ı aldı
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