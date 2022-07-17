Hamitköy sahaya iniyor

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy 2022 – 2023 futbol sezonuna yönelik antrenmanlarına başlayacak.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ve Ahmet Sakallı liderliğindeki teknik heyet ile yoluna devam eden kırmızı siyahlılar yeni sezon için ilk saha antrenmanını Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Yeni transferlerin de katılacağı sezonun ilk antrenmanı Esat Erdoğmuş Stadında saat 18:30’da gerçekleştirilecek.

Hamitköy transfer dönemi içerisinde Yenicami’den Cemre Piro ve Kemal Varan, Yeni Boğaziçi’nden Derviş Özeralp ile Lapta’dan kaleci Emre Nalbant’ı kadrosuna kattı.

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17/07/2022 12:42