Hamitköy taraftarında hedef çifte kutlama

Hamitköy bugün Esat Erdoğmuş Stadı'nda saat 15:30'da Evren Karademir'in yöneteceği maçta Binatlı'yı konuk edecek. Hamitköy taraftarı ise bu maç için hazırlık yaparken; çifte kutlama gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hamitköy taraftarları maç öncesinde tribün liderlerinden Sait Yalızat'ın doğum gününü tribünlerde kutlayacak.

Taraftarlar takıma verecekleri destekle ise maç sonunda takımlarının K-Pet Süper Lig'deki ilk galibiyetinin kutlamasını yapmak istiyor.

28/09/2019 10:33