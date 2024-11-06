Hamitköy’de 5 katlı yurt tartışması…

Haber Kıbrıs-Özel

Hamitköy'de Neşe Sokak ve Lord Sokak sakinleri, bölgeye inşası planlanan 5 katlı yurt inşaatına karşı çıkıyor. Bölge sakinleri söz konusu mahallelerin genelinde 2 katlı evlerin olduğunu 5 katlı bir yurt yapılması halinde mahalle yapılarının bozulacağını ifade etti. Huzur haklarının korunmasını talep eden mahalleli, “Birileri para kazansın diye huzurumuz bozulacağı, evlerimizde pencerelerimizi açamayıp bahçemize çıkamayacağımız bir ortam yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri bölgede kat iznini 3 kat olduğuna dikkat çekerken “5 katlı izin nasıl verildi?” diye de sorguladı.

Mahalle sakinleri, yaşam kalitelerinin düşeceğinden endişe duyarken, konuyla ilgili Şehir Planlama Dairesi ve LTB'ye yazı gönderdiklerini kaydetti.

Özdağ: Yasal bir mücadele başlatacağız…

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a konuşan mahalle sakini Mehmet Özdağ, bölgenin kat izninin 3 kat olduğunu vurguladı.

Mahallerine 5 katlı bir yurdun inşa edilmesinden endişe duyduklarını anlatan Özdağ, mahalle sakinlerinin imza toplayarak konuyu Lefkoşa Türk Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne taşıdıklarını aktardı.

Bölge çok sayıda müstakil evler olduğunun altını çizen Özdağ “5 katlı yurt yapılacakmış. Yapılaması halinde bölgenin tüm yapısı bozulacak. Birçok komşumuz evlerini satıp gitmeyi düşünüyor. Biz bu bölgeyi sessiz sakin olduğu için tercih ettik. 5 katlı bir yurt yapılırsa bu bölgemizde yüzlerce yabancı öğrenci yaşayacak demek. Biz buna karşı değiliz. Herkes hakkı, hukuku çerçevesinde bölgeye yatırım yapabilir. Ancak biz ev yapacağımızda bize en çok 3 katlı yapabilirsiniz dendi. Tüm mahalleli bu şirketin nasıl 5 kat izin aldığını merak ediyor. Biz yasal haklarımız çerçevesinde bu konuyu yargıya taşımakta kararlıyız” dedi.

“Ama bizim de huzur hakkımızın korunmasını istiyoruz”

LTB ve Şehir Planlama Dairesi'ne verilen imzalı kağıtta ise şu ifadeler yer alıyor:

“Bugün, iki sokağımızın birleştiği yerdeki arsanın etrafının tel örgü ile çevrildiğini ve kazı yapmak üzere bir iş makinesinin arsa içerisine girdiğini gördük. Ayrıca, arsanın bir köşesine, inşaat izni almak amacıyla üzerinde 7/10/2025 tarihli bir levhanın asıldığını fark ettik.

Çevrede yaşayan bizler, kısa bir süre önce bu alana dört katlı bir yurt yapılacağını, zemin katında ise otopark olacağını ve bu otoparkın, inşaat bitiş belgesi alındıktan sonra odalı olan diğer yurt binasının da avlu şeklinde araç park yeri için dönüştürüleceğini duyduk. Böylece mahallemizin ortasına beş katlı bir yurt yapılması planlanmaktadır.

Tüm mahalle sakinleri olarak böyle bir yurdun yapılmasına kesinlikle karşıyız. Evlerimizin ortasında, yüzlerce farklı milletten öğrenciye ev sahipliği yapacak bir yurt binasının mahallemize ve evlerimize girişi zorlaştıracağını, 24 saat gürültü ve kavga olacağını, evlerimizde huzurumuzun bozulacağını düşünüyoruz. Pencerelerimizi açamayacağımız ve bahçelerimize çıkamayacağımız bir ortamın yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu inşaatın yapılmaması için her türlü eylemi gerçekleştirecek ve engellemek için çalışacağız.

Bizlere herhangi bir bilgi verilmeden yerleşim yerlerinin ortasına yurt yapılabileceğini, bunun için kimlerin izin verdiğini ve Belediye Başkanının bu durumdan haberdar olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.

Amacımız, arsa sahibinin hakkını kullanmasına engel olmak değil, ancak huzur hakkımızın korunmasını talep ediyor ve bunda ısrarcıyız. Mahalle sakinleri olarak bu yurt binasının yapılmaması için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ve gerekirse yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuracağımızı belirtmek istiyoruz.

Sayın Belediye Başkanının ivedilikle mahallemize gelerek durumu yerinde görmesini, bizi bilgilendirmesini ve haklarımızı korumasını talep ediyoruz.”