Hamitköy'de ev yangını

Hamitköy’de Neşe Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 20.00 civarında başlayan yangının muhtemelen priz çoğaltıcısı üzerinde takılı fişlerin yüklenerek ısınıp alevlenmesi sonucu çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, yatak ve şiltesi, muhtelif mobilya ile beyaz eşyalar, sürme pvc balkon kapısı ve camları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı dairenin tüm duvarları islendi. Ayrıca yangın sırasında dumandan etkilenen ev sakinlerinden bir erkek kontrol maksatlı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.