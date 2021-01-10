Hamitköy’de bir inşaattan sunta çalan 3 kişi tespit edildi

Hamitköy'de bir inşaat içerisinden 45 sarı sunta çalınması olayıyla ilgili 3 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 4-9 Kasım 2020 tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu hırsızlığı benzer suçlardan tutuklu bulunan R.K. (E-31), E.A. (E-42) ve A.A.’nın (E-46) yaptığı tespit edildi.

İSKELE’DE YETKİLİ MAKAMLARDAN İZİNSİZ AV TÜFEĞİ VE FİŞEK TAŞIYAN İKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan dün akşam İskele’de Mücahitler Çemberi önünde polis tarafından yapılan kontrolde, M.E.K.’nin (E-24) yönetimindeki araç içerisinde yolcu olarak bulunan T.Ö. (E-23), adına kayıtlı av tüfeği ve 175 av fişeği ile bir başkası adına kayıtlı av tüfeği ve 200 av fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak belirlenen saatler dışında, tasarruf edip taşıdıkları tespit edildi.

Adı edilenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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10/01/2021 11:50