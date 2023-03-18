Hamitköy'de çamur deryası çilesi bitmiyor

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda yağışlı günlerde yıllardır devam eden çamur deryasındaki görüntüler bugünkü Mesarya maçında da yaşandı.

İki takımın tribünlerin altında kullandığı soyunma odalarına giriş için taşlar veya tahtalar kullanılarak çamura batmamaya çalışılırken stada gelen seyirciler de zor anlar yaşıyor.

Saha zemininin de son derece kötü durumu top kontrolünü zorlaştırıyor, yoğun yağış olması halinde de ağırlaşan zemin sakatlığa davetiye çıkarıyor.

Hamitköy Kulübü Başkanı Evren Mannaş. uzun süredir verilen sözlerin tutulmadığını, statlarındaki sorunları aktarmalarına, yapılması gerekenleri projelendirmelerine ve adım atılması halinde kendilerinin de destek olacaklarını iletmelerine rağmen sonuç alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını açıkladı.

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18/03/2023 20:54