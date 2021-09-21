Hamitköy’de haftanın yıldızı Baran

Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz koordinatörlüğünde gelişmeye devam ederken, antrenmanlar da aralıksız sürüyor.

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar devam ederken haftanın yıldızı uygulaması da sürüyor. Hamitköy Futbol Akademisi teknik heyetinin değerlendirilmesi ile bu hafta, haftanın yıldızı Baran Dağaşaner seçildi.

Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda ilerleyen Baran'a başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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21/09/2021 16:52