Hamitköy’de haftanın yıldızı Çınar

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar aralıksız devam ederken haftanın yıldızı uygulama da devam ediyor.

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07/09/2021

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Hamitköy’de haftanın yıldızı Çınar

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar aralıksız devam ederken haftanın yıldızı uygulama da devam ediyor.

Fırat Deniz koordinatörlüğünde Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlarda bu hafta, haftanın yıldızı Çınar Durmuşoğulları seçildi. Hamitköy Futbol Akademisi antrenörleri, saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir kaleci olma yolunda ilerleyen Çınar'ı haftanın yıldızı seçtiler

07/09/2021 16:19
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TAGS: hamitköy, Çınar Durmuşoğulları
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