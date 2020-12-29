Hamitköy’de haftanın yıldızı Furkan

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar koordinatör Fırat Deniz’in kontrolünde Esat Erdoğmuş Stadında devam ediyor.

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29/12/2020

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Hamitköy’de haftanın yıldızı Furkan

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar koordinatör Fırat Deniz’in kontrolünde Esat Erdoğmuş Stadında devam ediyor.

Haftanın Yıldızını belirlenmesi uygulamasının da devam ettiği Hamitköy Futbol Akademisinde, koordinatör Fırat Deniz ve diğer teknik adamlar, haftanın yıldızı olarak Furkan Şengül’ü seçtiler.

Hamitköy Futbol Akademisinden, haftanın yıldızı uygulaması ile yapılan açıklama şöyle:

“Akademimizde bu hafta yapılan antrenmanlarda arkadaşlarına olan davranışları yanında, efendiliği, performans ve en önemlisi disiplinli tavırlarından dolayı Furkan Şengül haftanın yıldızı seçilmiştir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

29/12/2020 15:18
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TAGS: Hamitköy, furkan, Fırat Deniz, Esat Erdoğmuş
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